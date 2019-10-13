«Мы на Евро!» Останкинскую телебашню преобразили в честь сборной России

Останкинская телебашня окрасилась в цвета российского флага в честь выхода национальной сборной в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Подсветка сопровождается бегущей строкой «Мы на Евро! Спасибо, парни!» и фотографиями игроков.

Видео доступно на странице сборной России в «Твиттере».

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.



Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.