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«Мы на Евро!» Останкинскую телебашню преобразили в честь сборной России

«Мы на Евро!» Останкинскую телебашню преобразили в честь сборной России
Футбол / Евро-2020 0

Останкинская телебашня окрасилась в цвета российского флага в честь выхода национальной сборной в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Подсветка сопровождается бегущей строкой «Мы на Евро! Спасибо, парни!» и фотографиями игроков.

Видео доступно на странице сборной России в «Твиттере».

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина. Черышев к двум забитым мячам добавил также две результативные передачи, два ассиста и у Дзюбы.

Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020
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