Голкипер сборной Кипра назвал Дзюбу великим игроком

Голкипер национальной команды Кипра Урко Пардо после разгромного поражения в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Россией (0:5) назвал Артёма Дзюба великим игроком.

«Они были намного лучше нас. Но нам нужно было узнать об этом. Не надо вешать голову, ребята. Удачи сборной России, поздравляю. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз», — написал Пардо в своём «инстаграме».

В комментариях к посту отметили, что Артём Дзюба очень хвалил игру кипрского голкипера, на что Пардо ответил следующим образом:

«Респект ему. Это великий, великий игрок», — ответил голкипер на комментарий.

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира. Артём Дзюба стал автором одного забитого мяча.