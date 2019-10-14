Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
«Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Азмуном я никогда лично не был знаком ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в «Твиттере». Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020», — написал Оздоев в своём «инстаграме».
Напомним, находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0). В своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече принимать не мог, поскольку является игроком сборной Ирана.
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