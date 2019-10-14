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Алдервейрелд: цель сборной Бельгии — набрать 30 очков из 30 возможных

Алдервейрелд: цель сборной Бельгии — набрать 30 очков из 30 возможных
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд дал комментарий после победы в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (2:0). Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:0.

«Думаю, что в каждом матче мы должны демонстрировать хороший уровень, высокий темп и, в конце концов, делать то, что должны. Наша цель — набрать 30 очков из 30 возможных. Если мы сможем этого добиться, то последняя домашняя игра против Кипра будет прекрасным матчем», — приводит слова Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.

Бельгийцы одержали восьмую победу в восьми матчах отбора Евро-2020. Отрыв команды Роберто Мартинеса от сборной России в турнирной таблице группы I составляет 3 очка.

Азар заявил, что Бельгия собирается набрать 30 очков из 30 в группе с Россией
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