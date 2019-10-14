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Пике — о заявлении «Барселоны»: горд быть частью этого клуба

Пике — о заявлении «Барселоны»: горд быть частью этого клуба
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своём «твиттере» прокомментировал заявление «Барселоны», опубликованное сегодня в связи с заключением девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный Испанский Суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 13 лет.

«Горд быть частью этого клуба», — говорится в сообщении 32-летнего футболиста сине-гранатовых.

В своём заявлении «Барселона» выразили мнение, что тюремные приговоры для лидеров Каталонии не станут решением конфликта и что удачный исход возможен только в случае политического диалога. Также клуб обратился к политическим лидерам с просьбой запустить процесс диалога и переговоров для разрешения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров.

«Барселона» выступила в поддержку заключённых лидеров Каталонии
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