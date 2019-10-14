Пике — о заявлении «Барселоны»: горд быть частью этого клуба

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своём «твиттере» прокомментировал заявление «Барселоны», опубликованное сегодня в связи с заключением девятерых лидеров Каталонии, которых Верховный Испанский Суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 13 лет.



«Горд быть частью этого клуба», — говорится в сообщении 32-летнего футболиста сине-гранатовых.



В своём заявлении «Барселона» выразили мнение, что тюремные приговоры для лидеров Каталонии не станут решением конфликта и что удачный исход возможен только в случае политического диалога. Также клуб обратился к политическим лидерам с просьбой запустить процесс диалога и переговоров для разрешения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров.



«Барселона» выступила в поддержку заключённых лидеров Каталонии