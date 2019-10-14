Погба, Ван-Биссака и Шоу смогут сыграть с «Ливерпулем»

Сразу трое футболистов «Манчестер Юнайтед» смогут принять участие в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», несмотря на полученные ранее травмы.



Как сообщает Mirror, во встрече с мерсисайдцами «красные дьяволы» смогут рассчитывать на защитников Люка Шоу и Аарона Ван-Биссаку и на полузащитника Поля Погба. Также с большой вероятностью в заявку команды попадёт нападающий Антони Марсьяль.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.



После восьми туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 24 очка. «Манчестер Юнайтед» (9) располагается на 12-й строчке.



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