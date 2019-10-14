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Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык

Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык
Футбол / Испания 0

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.

«У меня нет проблем в Мадриде. О „Реале“ говорят везде, поэтому теперь я здесь. Что касается критики, то я пока плохо понимаю испанский язык», — приводит слова Азара La Derniere Heur.

Азар перешёл в «Королевский клуб» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 100 млн. За счёт бонусов эта сумма может увеличиться ещё на € 45 млн. В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец принял участие в четырёх матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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