Цорн: Тедеско — первый выбор «Спартака», у меня большой уровень доверия к нему

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн отметил, что Доменико Тедеско не был единственным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.



«Нового главного тренера мы обсуждали на совете директоров, это был не единственный кандидат на эту позицию. Но это был наш первый выбор, и у меня есть большой уровень доверия к этому тренеру», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.

Тедеско: для меня большая честь быть тренером такой команды, как «Спартак»