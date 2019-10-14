Цорн: не скажу о целях «Спартака», надо снять давление с игроков и тренера

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что он не готов говорить о целях, поставленных перед новым главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.



«Рано говорить о задачах, давайте тренер познакомится с игроками и поймёт их потенциал. Не хочется афишировать цели, надо снять давление с игроков и тренера. Насчёт ответственности — совет директоров и руководство клуба будет решать, кто несёт ответственность», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.



Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).