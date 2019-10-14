«Спартак» провёл первую тренировку под руководством Тедеско

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провёл первую тренировку с московским клубом.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
34-летний Тедеско подписал контракт со «Спартаком» до 31 мая 2021 года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.
Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.
- 14 октября 2019
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