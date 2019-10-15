Вратарь Кипра: почему бы России не выиграть Евро? Большой разницы с Бельгией нет

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо выразил мнение, что сборной России по силам стать победителем чемпионата Европы 2020 года.
«Предсказывать, что будет на Евро-2020, сложно, ведь там будет много классных команд. Но у вас много талантливых футболистов, так что почему бы России не выиграть чемпионат Европы? Всё может быть. Мы ведь играли с Бельгией – у них фантастическая команда. Но я не заметил между Россией и Бельгией большой разницы. У вас отличная молодая команда! Но уровень Бельгии и России будет понятен после их очного матча», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Россияне уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
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