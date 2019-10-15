Толиссо: сборная Франции – чемпион мира, она должна побеждать всех

Полузащитник сборной Франции Корентин Толиссо прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции (1:1).
«Мы знали, что было основным оружием противника, поэтому смогли забить гол. Да, мы расстроены ничейным результатом. Мы должны были побеждать всех, потому что являемся чемпионами мира. Сегодня у нас было много возможностей, но упустили победный результат. У нас не было инстинкта убийцы», — приводит слова Толиссо L'Equipe.
Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.
Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.
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