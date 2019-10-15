Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Толиссо: сборная Франции – чемпион мира, она должна побеждать всех

Толиссо: сборная Франции – чемпион мира, она должна побеждать всех
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Франции Корентин Толиссо прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Турции (1:1).

«Мы знали, что было основным оружием противника, поэтому смогли забить гол. Да, мы расстроены ничейным результатом. Мы должны были побеждать всех, потому что являемся чемпионами мира. Сегодня у нас было много возможностей, но упустили победный результат. У нас не было инстинкта убийцы», — приводит слова Толиссо L'Equipe.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Антуан Гризманн. Через несколько минут равновесие восстановил Кан Айхан с передачи Хакана Чалханоглу.

Сборная Франции, набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Турция (19) — на 1-м месте в таблице.

Роналду попал в клуб 700
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019