Балаков прокомментировал расистские выкрики фанатов в матче Болгария – Англия

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков прокомментировал инцидент, случившийся в матче квалификации Евро-2020 со сборной Англии (6:0). В концовке первого тайма арбитр дважды останавливал игру из-за расистских выкриков с трибун.
«Я был сосредоточен на игре, не слышал ничего. Но я уже только что говорил с английскими журналистами и сказал им, что если всё так и было, то нам должно быть стыдно. Тогда нам нужно будет извиниться. Но сперва нужно понять, происходило ли это на трибунах или нет. Конечно, я думаю, что это очень важный вопрос. Я всегда был против расизма, если окажется, что там действительно были оскорбления по расовому признаку, то нам должно быть стыдно», — сказал Балаков во время пресс-конференции.
Во время матча арбитр был готов увести команды с поля, но после разговора с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом было решено продолжить игру.
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