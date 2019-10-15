«Доставляю свои мячики на Луну». Ибрагимович исполнил трюк, использовав скафандр

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выполнил трюк с мячом, использовав скафандр космонавта.
«Я доставляю свои мячики на Луну», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме», прикрепив видео, на котором он перебрасывает мяч через скафандр.
37-летний Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства MLS. Швед уступил лишь Карлосу Веле из «Лос-Анджелеса», которому удалось отличиться 34 раза в 31 встрече и установить новый рекорд турнира.
«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в плей-офф чемпионата MLS. В 1/8 финала лос-анджелесский клуб сыграет с «Миннесотой Юнайтед». Матч состоится 21 октября. Победитель матча в четвертьфинале сыграет с победителем регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелесом».
- 15 октября 2019
-
12:39
-
12:38
-
12:28
-
12:14
-
11:50
-
11:43
-
11:39
-
11:26
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:32
-
10:18
-
10:12
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
08:40
-
07:41
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:05
-
05:50
-
05:38
-
05:28
-
05:03
-
04:00
-
02:12
-
01:45