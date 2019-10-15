«Доставляю свои мячики на Луну». Ибрагимович исполнил трюк, использовав скафандр

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выполнил трюк с мячом, использовав скафандр космонавта.

«Я доставляю свои мячики на Луну», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме», прикрепив видео, на котором он перебрасывает мяч через скафандр.

37-летний Ибрагимович, забив в 29 матчах 30 голов, занял второе место в списке лучших бомбардиров первенства MLS. Швед уступил лишь Карлосу Веле из «Лос-Анджелеса», которому удалось отличиться 34 раза в 31 встрече и установить новый рекорд турнира.

«Лос-Анджелес Гэлакси» вышел в плей-офф чемпионата MLS. В 1/8 финала лос-анджелесский клуб сыграет с «Миннесотой Юнайтед». Матч состоится 21 октября. Победитель матча в четвертьфинале сыграет с победителем регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелесом».