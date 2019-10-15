Мариу: Португалии не хватило удачи в матче с Украиной

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Украины (1:2).

«Мы не привыкли проигрывать. Португалия всегда очень конкурентоспособна. Мы всё равно пытаемся победить, создаём моменты. Может быть, нам немного не хватило удачи в матче с Украиной», — приводит слова Мариу A Bola.

В матче с Украиной португальцы пропустили два гола в первом тайме, отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Во втором тайме разрыв в счёте с пенальти сократил Криштиану Роналду.

Сборная Португалии, набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы В. В оставшихся матчах отбора португальцы сыграют с Литвой (14 ноября, дома) и Люксембургом (17 ноября, на выезде).