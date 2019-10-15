«Манчестер Сити» показал эмоции Зинченко после выхода сборной Украины на Евро
Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала эмоции украинского защитника команды Александра Зинченко после выхода сборной Украины в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Манчестер Сити».
В матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 сборная Украины на своём поле обыграла национальную команду Португалии со счётом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Украинцы вышли на чемпионат Европы напрямую впервые в своей истории.
Напомним, в 2012 году чемпионат Европы проходил на Украине и в Польше, поэтому украинская национальная команда автоматически квалифицировалась на турнир. В 2016 году сборная Украины попала на Евро через стадию плей-офф.
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