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Глава Футбольного союза Болгарии ушёл в отставку

Глава Футбольного союза Болгарии ушёл в отставку
Футбол / Евро-2020 0

Борислав Михайлов покинул пост президента Футбольного союза Болгарии, сообщает Guardian. Михайлов ушёл в отставку после того, как этого потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Накануне, 14 октября, во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия местные фанаты оскорбляли гостей на расовой почве и издавали звуки обезьяны. Судья был вынужден дважды останавливать матч, который завершился со счётом 6:0 в пользу англичан.

После скандального матча Борисов потребовал, чтобы Министерство спорта Болгарии прекратило любые контакты с Футбольным союзом, пока организацию возглавляет Михайлов.

Футболисты сборной Англии после матча признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения матча.

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