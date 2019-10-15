Глава Футбольного союза Болгарии ушёл в отставку
Борислав Михайлов покинул пост президента Футбольного союза Болгарии, сообщает Guardian. Михайлов ушёл в отставку после того, как этого потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.
Накануне, 14 октября, во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия местные фанаты оскорбляли гостей на расовой почве и издавали звуки обезьяны. Судья был вынужден дважды останавливать матч, который завершился со счётом 6:0 в пользу англичан.
После скандального матча Борисов потребовал, чтобы Министерство спорта Болгарии прекратило любые контакты с Футбольным союзом, пока организацию возглавляет Михайлов.
Футболисты сборной Англии после матча признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения матча.
Премьер-министр Болгарии призвал главу футбольной федерации уйти в отставку
- 15 октября 2019
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