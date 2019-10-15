Игрок «Читы» оригинально обратился к болельщикам клуба

Полузащитник «Читы» Владимир Марков необычным образом обратился к болельщикам клуба в матче 14-го тура ПФЛ с «Сахалином» (3:3).

Футболист отметился дублем и во время празднования одного из голов показал фанатам футболку с текстом: «Когда игра идёт, вы есть! Игры нет, нет вас! Задумайтесь».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Дмитрия Христича.

22-летний Марков является лучшим бомбардиром «Читы» в нынешнем сезоне. На счету хавбека пять забитых мячей (один — с пенальти) в 10 матчах Второго дивизиона.

«Чита», набрав 15 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Восток». В 15-м туре читинский клуб на выезде сыграет с «Динамо-Барнаул». Матч состоится 12 апреля.

С полным расписанием матчей в зоне «Восток» можно ознакомиться на «Чемпионате».