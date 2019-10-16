Тренер сборной Испании: Де Хеа не смог продолжить матч из-за боли

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал состояние здоровья Давида де Хеа. В отборочном матче Евро-2020 со Швецией вратарь получил травму и покинул поле на 60-й минуте. На замену вышел Кепа Аррисабалага.



«Давид почувствовал сильную мышечную боль, но в перерыве получил помощь от врача и выявил желание остаться на поле, захотел продолжить играть.



Де Хеа дал нам слово, но в итоге не смог продолжить встречу», — приводит слова Морено Goal.



Сборная Испания пропустила гол от Швеции на 50-й минуте, но сравняла счёт и обеспечила себе досрочный выход в финальную часть турнира. Испанцы сумели набрать 20 очков за два тура до конца отборочного цикла и теперь не смогут занять в своей группе место ниже второго.



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