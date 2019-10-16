Наполи хочет увеличить отступные в контракте Руиса

«Наполи» намерен подписать новое соглашение с полузащитником Фабианом Руисом. Но на данный момент команда не продвинулась в переговорах о продлении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Неаполитанский клуб хочет прописать отступные в размере более € 100 миллионов. Однако агенты 23-летнего футболиста против этой идеи. Переговоры продвигаются сложно.



В услугах Руиса также заинтересованы «Атлетико», «Реал» и «Барселона».



В текущем сезоне Руис провел восемь поединков в футболке «адзурри», отличившись одним голом. Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 миллионов.

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