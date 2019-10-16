Черчесов рассказал, как у М. Фернандеса обстоят дела с изучением русского языка

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, насколько хорошо натурализованные футболисты национальной команды говорят на русском языке.

Напомним, что в сборной выступают два бразильца — голкипер Маринато Гильерме из «Локомотива» и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Гильерме вообще говорит так, как мы с вами. Он понимает, говорит. Фернандес тоже, честно говоря, говорит, когда вот так один на один остаёмся», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Бельгия (24) — на первом месте. Обе команды уже гарантировали себе путёвки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 странах.