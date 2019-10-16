Четвёртая жёлтая карточка хавбека «Реала» Каземиро отменена

Административный трибунал по спорту (TAD) отменил жёлтую карточку хавбека «Реала» Каземиро, полученную им в матче с «Вильярреалом» (2:2), сообщает AS.

Теперь на счету игрока три жёлтые карточки в испанском первенстве. Таким образом, хавбек может сыграть с «Мальоркой», не опасаясь, что получение ещё одного «горчичника» приведёт к пропуску гостевого матча с «Барселоной». Встреча состоится на стадионе «Ноу Камп» 26 октября.

В заявлении TAD сообщается, что нарушение, совершённое Каземиро, не соответствует жёлтой карточке.

Решение TAD стало приятной новостью для французского специалиста в свете травм полузащитников «сливочных» Тони Крооса, Луки Модрича и Лукаса Васкеса.

В текущем сезоне Каземиро принял участие в восьми матчах «Реала» во всех турнирах, став автором одного гола. Мадридцы лидируют в испанском первенстве с 18 очками, опережая «Барселону» на два очка.