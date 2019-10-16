Х. Энрике не включил ни одного игрока «МЮ» в объединённую сборную с «Ливерпулем»
Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике составил собственную объединённую команду из игроков бывшего клуба и «Манчестер Юнайтед». Испанский защитник не включил в эту команду ни одного игрока «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
По мнению Энрике, команда выглядела бы следующим образом: Аллисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.
Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 20 октября. Начало — в 18:00 мск.
Перед матчем «Манчестер Юнайтед» потерял целый ряд игроков основы. До сих пор неизвестно, сможет ли сыграть с «Ливерпулем» хавбек Поль Погба. Кроме того в очередном матче сборной Испании травму получил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.
Х. Энрике считает, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов и Премьер-Лигу
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