Х. Энрике не включил ни одного игрока «МЮ» в объединённую сборную с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике составил собственную объединённую команду из игроков бывшего клуба и «Манчестер Юнайтед». Испанский защитник не включил в эту команду ни одного игрока «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По мнению Энрике, команда выглядела бы следующим образом: Аллисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

Матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 20 октября. Начало — в 18:00 мск.

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» потерял целый ряд игроков основы. До сих пор неизвестно, сможет ли сыграть с «Ливерпулем» хавбек Поль Погба. Кроме того в очередном матче сборной Испании травму получил голкипер «МЮ» Давид де Хеа.