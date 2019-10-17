Тедеско рассказал, как отнесётся к фанатским зарядам в поддержку Карреры

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как отнесётся к фанатским зарядам в поддержку бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры.
«Я могу понять болельщиков. При нём выиграли чемпионат. Фанаты вообще могут скандировать всё, что посчитают нужным. Я должен принимать это. У меня во время матча хватает тем в голове – мне нужно побеждать и брать очки. Тогда и фанаты будут довольны», — рассказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).
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