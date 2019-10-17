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Тедеско рассказал, как отнесётся к фанатским зарядам в поддержку Карреры

Тедеско рассказал, как отнесётся к фанатским зарядам в поддержку Карреры
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как отнесётся к фанатским зарядам в поддержку бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры.

«Я могу понять болельщиков. При нём выиграли чемпионат. Фанаты вообще могут скандировать всё, что посчитают нужным. Я должен принимать это. У меня во время матча хватает тем в голове – мне нужно побеждать и брать очки. Тогда и фанаты будут довольны», — рассказал Тедеско в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Предыдущим клубом 34-летнего Тедеско был «Шальке-04», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака»
А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.
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