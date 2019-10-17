Петров, получивший травму в сборной, тренировался в общей группе

Защитник «Краснодара» Сергей Петров тренировался в общей группе перед матчем 13-го тура РПЛ с «Динамо», сообщает пресс-служба южан.

Петров получил травму в матче отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия (0:5). Ещё в первом тайме российский защитник был вынужден покинуть поле после жёсткого стыка с Костасом Лаифисом. Игрок сборной Кипра в этом эпизоде получил прямую красную карточку.

Петров в текущем сезоне провёл 21 матч в составе «Краснодара», забив один мяч при четырёх результативных передачах.

Матч «Динамо» — «Краснодар» будет проходить 20 октября в Москве. «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ занимает третье место, набрав 26 очков. Столько же очков набрали и «Локомотив», «Ростов» и «Зенит». «Динамо» с 10 очками располагается на 15-й строчке.