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Задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков «Реала» и «Атлетико»

Задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков «Реала» и «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Полиция задержала членов банды воров, от деятельности которой пострадал целый ряд известных футболистов, сообщает Marca.

В ходе операции были произведены четыре задержания в Мадриде и Толедо. Один из задержанных преступников оказался судим за насилие в 2007 году.

Напомним, данная банда ранее нападала на дома футболистов «Реала» и «Атлетико», среди которых полузащитники Каземиро и Иско и нападающий Альваро Мората. От деятельности воров также пострадал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Особенно не повезло хавбеку «матрасников» Томасу Парти, в дом которого пытались проникнуть два раза за одну неделю.

Ранее жертвами воров в Испании также становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан и Вильям Карвальо.

Дом полузащитника «Атлетико» попытались ограбить во второй раз за неделю
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