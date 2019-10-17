Задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков «Реала» и «Атлетико»

Полиция задержала членов банды воров, от деятельности которой пострадал целый ряд известных футболистов, сообщает Marca.
В ходе операции были произведены четыре задержания в Мадриде и Толедо. Один из задержанных преступников оказался судим за насилие в 2007 году.
Напомним, данная банда ранее нападала на дома футболистов «Реала» и «Атлетико», среди которых полузащитники Каземиро и Иско и нападающий Альваро Мората. От деятельности воров также пострадал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Особенно не повезло хавбеку «матрасников» Томасу Парти, в дом которого пытались проникнуть два раза за одну неделю.
Ранее жертвами воров в Испании также становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Рафаэль Варан и Вильям Карвальо.
- 17 октября 2019
-
16:28
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:54
-
15:44
-
15:16
-
15:14
-
15:08
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21
-
13:00
-
12:48
-
12:42
-
12:34
-
12:25
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:20
-
11:14
-
11:09
-
10:56
-
10:36