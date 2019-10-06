Дом полузащитника «Атлетико» попытались ограбить во второй раз за неделю

Полузащитник «Атлетико» Томас Парти снова едва не стал жертвой ограбления. Вчера, 5 октября, во второй половине дня злоумышленники попытались проникнуть в дом футболиста в пригороде Мадрида, пока он вместе с командой готовился к выездному матчу 8-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом», сообщает Cadena Ser.
Планам грабителей помешала семья Парти, которая в тот момент находилась в доме. Заметив движение в здании, преступники сбежали.
Напомним, ранее на этой неделе жилище Томаса было ограблено, когда он готовился к выездному матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:0). Тогда в доме была только домработница, на которую грабители надели наручники.
Парти выступает за «Атлетико» с 2012 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 мяча в 8 встречах во всех турнирах на клубном уровне.
- 6 октября 2019
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