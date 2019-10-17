Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки

Защитник «Алании» Азамат Засеев рассказал об отношении к защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко. Футболисты вместе играли за «Уфу».

«Думал ли, что Зинченко добьётся таких успехов? Так мало кто мог подумать. Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шёл к этой цели.

Зинченко — очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало — это его трудоспособность. Его Перевертайло даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что от ответил: «Ок, я буду платить штраф, но всё равно буду тренироваться». В итоге он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался.

При всём при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поёт прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба. Разносторонний человек. Саня заслужил всё то, что сейчас с ним происходит», — приводит слова Засеева пресс-служба владикавказского клуба.