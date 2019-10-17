Озил: когда «Арсенал» проигрывает, всегда виновен я. Но я играю в команде не сам

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил высказался о критике, которой он подвергается в клубе.

«Если мы не демонстрируем хорошей игры, то всегда виновен я. Но если это действительно так, как можно объяснить плохие результаты команды в матчах, в которых я не принимал участия? Это утверждение бессмысленно. Я знаю, что люди ждут от меня большего, что я смогу повлиять на результат. Я тоже этого хочу, но это не так просто сделать. Я не единственный игрок в команде, иногда соперник просто лучше нас», — приводит слова Озила The Athletic.

В текущем сезоне Озил принял участие лишь в двух матчах на клубном уровне, результативными действиями он не отметился. При этом он не попал в заявку «Арсенала» в трёх последних встречах.