Ахметов: не важно, где играть, в столице или регионах

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал своё отношение к возможности играть в «Лужниках», подчеркнув важность матчей и на стадионах в регионах.

«В «Лужниках» была отличная атмосфера на матче с Шотландией. Мы вообще всегда рады играть у себя дома в России, и не важно, где именно, в столице или регионах. Поддержка от болельщиков сейчас сумасшедшая. Очень им благодарны за это», — приводят слова Ахметова «Известия».

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата, забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2022 года.