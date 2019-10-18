Ахметов: хотелось бы продолжить карьеру так же, как Головин

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что хотел бы перебраться в один из ведущих европейских чемпионатов.

«Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.



Безусловно, французская лига входит в пятёрку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растёт», — приводят слова Ахметова «Известия».

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2022 года.