Тедеско отреагировал на обложку газеты, где он изображён в виде Джокера

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё появление на обложке газеты в образе главного героя фильма «Джокер».



«Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер – самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера 14 октября. Последним местом работы специалиста был «Шальке-04». Красно-белыми ранее руководил Олег Кононов.



После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14 очками в активе. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание первенства доступно здесь.