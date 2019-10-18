Галицкий: через 3 года школа «Краснодара» сможет существовать без моего участия

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о будущем футбольной школы краснодарского клуба.

«Что касается футбольного клуба, наверное, больше мы фокусируемся на школе. Как предприниматели, мы больше можем помогать только финансово всему этому развитию. Сейчас мы пробуем делать несколько вещей, которые освободили бы школу от меня. Мы формируем эндаумент (целевой капитал некоммерческой организации. – Прим. «Чемпионата»). Всё, что происходит там, должно иметь возможность развиваться. В течение трёх лет мы сформируем эндаумент в школе, чтобы это всё могло существовать без меня, потому что в это вовлечено большое количество – около 12 тысяч – мальчишек. Они постоянно в школе, из них 300 – в академии. Это должно иметь фундамент независимо от того, что в моей жизни происходит. Мы формируем финансовую базу, и через три года школа сможет существовать без какого-либо моего участия», — приводят слова Галицкого «Ведомости».