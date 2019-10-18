РФС назвал стоимость билетов на матч Сан-Марино — Россия

Стала известна стоимость билетов на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Сан-Марино и России, сообщает официальный сайт РФС.

Стоимость билета — 2340 рублей. Детям любого возраста для посещения матча требуется билет. В день матча билеты не будут продаваться ни в России, ни на территории Сан-Марино.



Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Начало встречи в 22:45 мск.

Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Российская национальная команда уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Сан-Марино (0) — на последнем, 6-м месте.