РФС назвал стоимость билетов на матч Сан-Марино — Россия
Стала известна стоимость билетов на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Сан-Марино и России, сообщает официальный сайт РФС.
Стоимость билета — 2340 рублей. Детям любого возраста для посещения матча требуется билет. В день матча билеты не будут продаваться ни в России, ни на территории Сан-Марино.
Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Начало встречи в 22:45 мск.
Сборная России, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Российская национальная команда уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Сан-Марино (0) — на последнем, 6-м месте.
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