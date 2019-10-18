Гильерме: могу написать книгу про свою историю в «Локомотиве»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал об игре за «железнодорожников» и национальную команду России.

«В последний месяц снова стал учить русский. Я никогда не буду говорить на нём идеально, но могу ещё подучить и немного улучшить свои знания.

Три года назад, когда меня вызвали в сборную, была адаптация. Я тогда ещё не был первым номером, не чувствовал себя комфортно. Сейчас всё по-другому. Не потому, что я первый номер, а потому, что время прошло. Это процесс, через который проходят даже русские футболисты в сборной. Когда играешь за страну — это очень серьёзно.

У Баринова сейчас великолепный момент в карьере. Не удивился, когда Черчесов выпустил его в старте. Был уверен, что рано или поздно это произойдёт. Он великолепно играет за «Локо». Перед матчем я ему сказал, чтобы он играл так, как в клубе. Палыч говорит, что, чтобы мы играли в ЛЧ, мы должны хорошо играть в чемпионате. Стараюсь думать об этом перед каждой игрой. Самое главное — чемпионат России. Неважно, против кого мы играем: «Ахмат», «Уфа» и так далее. Недавно мы попробовали, что такое чемпионство. Мы всегда должны бороться за это.

Я уже 12 лет в «Локо», а такое ощущение, что только вчера первый раз приехал на базу. Могу книгу писать про свою историю в «Локомотиве». Я счастливый человек, потому что могу строить карьеру в одном клубе, особенно таком великом, как «Локомотив». Рад, что я здесь. Будем стараться делать ещё больше. Мы — семья. Все, кто в клубе работает, на стадионе. Они все моя семья.

Я очень переживал три-четыре года назад перед первым финалом Кубка. Столько лет в команде — и ни одного трофея! Но всё получилось. Сейчас у нас очень хорошая команда. Я недоволен тем, что мы выиграли только три Кубка, чемпионат и Суперкубок. Я хочу ещё», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе «железнодорожников».

Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.