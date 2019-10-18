Российский голкипер Злобин выйдет в стартовом составе «Бенфики» на кубковый матч

Российский голкипер «Бенфики» Иван Злобин начнёт матч Кубка Португалии с клубом «Кова-да-Пьедаде» в стартовом составе, сообщает пресс-служба лиссабонцев. Встреча состоится сегодня, 18 октября. Начало — в 22:30 мск.

Злобин лишь во второй раз выйдет в стартовом составе «Бенфики». Ранее он дебютировал в игре 1-го тура Кубка португальский лиги в матче с «Виторией Гимарайнш», которая завершилась со счётом 0:0.

Злобин перешёл в «Бенфику» из «Лейрии» три года назад. В академию «Лейрии» российский голкипер попал из московского ЦСКА в 2015 году. В сезоне-2018/19 Злобин был основным вратарем «Бенфики-Б», играющей во втором дивизионе, а в начале 2019 года был переведён в основную команду. За дубль лиссабонцев российский голкипер провёл 65 матчей и пропустил 86 мячей.