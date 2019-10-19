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Дибала и Игуаин близки к продлению контрактов с «Ювентусом»

Дибала и Игуаин близки к продлению контрактов с «Ювентусом»
Футбол / Италия 0

Нападающие туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, скорее всего, продлят соглашения с клубом. Стороны близки к договорённости, сообщает Sport Mediaset.

Руководство «Ювентуса» было готово расстаться с обоими футболистами в минувшее летнее трансферное окно, но с тех пор ситуация изменилась.

Действующий контракт Игуаина рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны ведут переговоры о продлении на один сезон. Что касается Дибалы, то клуб и игрок обсуждают пролонгацию договора на два года — до конца кампании-2023/24.

В нынешнем сезоне Гонсало забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас в 8 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Пауло в 7 встречах записал в актив 1 гол и 3 результативные передачи.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, Игуаин — с 2016-го (минувшую кампанию Гонсало провёл на правах аренды в «Милане» и лондонском «Челси»).

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