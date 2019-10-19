«Тамбов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 19 октября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Урал». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян (Москва) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.