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Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона

Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Футбол / Англия 0

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.

Согласно сведениям источника, футболисты «шпор» недовольны, что график тренировок стал плотнее в сравнении с прошлым сезоном. Из-за этого у них остаётся очень мало свободного времени. Последний выходной у команды был 15 сентября. При этом тот день не был полностью свободным для игроков, которые отправились в расположение сборных. Также футболисты выражают недовольство тем, что Почеттино увеличил длительность тренировочных занятий и требует от них проводить ночь на клубной базе после матчей, чтобы на следующий день лучше восстановиться.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» занимает 9-е место. В 8 матчах «шпоры» набрали 11 очков.

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