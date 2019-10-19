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«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»

«Эвертон» прервал серию без побед в АПЛ, обыграв «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Эвертона» Бернард, который отправил мяч в ворота «Вест Хэма» на 17-й минуте. В роли ассистента в этом эпизоде выступил нападающий мерсисайдского клуба Тео Уолкотт. В компенсированное время встречи второй гол забил хавбек «Эвертона» Гилфи Тор Сигурдссон.

«Эверон» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (12) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 24 очка в 8 матчах. В следующем туре «Эвертон» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Вест Хэм» примет «Шеффилд Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Бернард – 17'   2:0 Сигурдссон – 90+2'
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