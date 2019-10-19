Гризманн: мы с Месси и Суаресом понемногу узнаём друг друга

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн дал комментарий после победы в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (3:0).
28-летний француз отметился голом и результативной передачей. Два других мяча забили нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.
«Было важно набрать три очка, потому что после матчей сборных всегда трудно играть в гостях. Мы провели хорошую встречу, а теперь нужно подумать о Лиге чемпионов.
Голевой пас от Клемана Лангле? Знали, что «Эйбар» использует высокий прессинг, поэтому я попросил его запускать мяч на меня, как только представится возможность.
Что касается нашего атакующего трио, будут матчи лучше этого, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперёд», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.
- 19 октября 2019
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