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«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна

«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» в своём официальном «твиттере» подтвердил уход Александра Григоряна с поста главного тренера команды.

«Тамбов» и Александр Григорян прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет разорван. Имя нового наставника «Тамбова» будет сообщено в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба.

Григорян подал в отставку после поражения в сегодняшнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2). Специалист возглавил «Тамбов» 22 апреля этого года. На тот момент команда занимала первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Контракт с клубом тренер подписал до лета 2020 года.

После 13 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе команды 8 очков.

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