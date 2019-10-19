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Дюпин: при Кононове «Спартак» контролировал мяч, а сейчас играет на контратаках

Дюпин: при Кононове «Спартак» контролировал мяч, а сейчас играет на контратаках
Футбол / РПЛ 0

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарий после выездного матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«У «Спартака» и у нас было много моментов, ничья — закономерный результат. Время «Спартаку» при подготовке особо не уделяли, отталкивались от своей игры. Они рассчитывали на контратаки, мало позиционных было, только в конце, когда мы подсели.

Спад мы преодолели, у нас до этого многое не получалось, много пропускали. Но мы поправили игру, строится новая команда — сегодня больше играли первым номером. До этого, при Кононове, «Спартак» пытался больше контролировать мяч, а сейчас играет на контратаках», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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