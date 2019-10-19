«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Ливерпуля»
В 9-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне и завершился со счётом 0:2.
Гости вышли вперёд на 39-й минуте благодаря точному удару нападающего Габриэла Жезуса. Спустя всего две минуты «горожане» удвоили преимущество усилиями полузащитника Давида Сильвы.
«Манчестер Сити», набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и теперь отстаёт от лидера первенства в лице «Ливерпуля» на пять очков. При этом красные ещё не провели матч этого тура. «Кристал Пэлас» (14) располагается на шестой строчке.
С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.
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