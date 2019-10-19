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«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне и завершился со счётом 0:2.

Гости вышли вперёд на 39-й минуте благодаря точному удару нападающего Габриэла Жезуса. Спустя всего две минуты «горожане» удвоили преимущество усилиями полузащитника Давида Сильвы.

«Манчестер Сити», набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и теперь отстаёт от лидера первенства в лице «Ливерпуля» на пять очков. При этом красные ещё не провели матч этого тура. «Кристал Пэлас» (14) располагается на шестой строчке.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур
19 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Жезус – 39'   0:2 Сильва – 41'
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