Сарри: «Ювентус» допускал банальные ошибки в концовке матча с «Болоньей»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 8-го тура итальянской Серии А с «Болонией». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«В перерыве сказал игрокам, что нам нельзя чувствовать себя комфортно из-за преимущества в счёте. Иначе мы могли попасть в очень рискованные ситуации в концовке.

Есть чёткая грань между эффективной игрой в пас и владением ради самого владения. В концовке, в последние пять минут матча, мы допускали банальные ошибки и теряли мяч в финальной трети атаки. Команде нужно работать над этими деталями.

Это была хорошая игра, омраченная для нас тремя или четырьмя ужасными ошибками. Нам нужно сделать так, чтобы игроки понимали, что мы владеем мячом с определённой целью», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус», набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу итальянского первенства, «Болонья» (9) занимает 12-е место.