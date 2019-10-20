Бесчастных: назначение в «Факел» для меня как вызов

Главный тренер воронежского «Факела» Владимир Бесчастных прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Шинником» (0:4).
«Было совсем мало времени для знакомства. Состав я выбирал, прислушиваясь к рекомендациям. Сейчас что-то увидел я. По первым впечатлениям могу сказать, что будем работать над завершением атак. У нас были подходы. Будем разбирать эти моменты.
Эта команда не потеряна, будем стараться. Это назначение для меня как вызов. Я прекрасно понимал, куда иду. Не люблю проигрывать и буду говорить это ребятам.
Пока об усилении не думаю, до зимы мы не усилимся. Нужно думать, как играть той командой, которая есть. Но будем усиливаться. Были бы возможности», — приводит слова Бесчастных пресс-служба ФНЛ.
«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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