Бесчастных: назначение в «Факел» для меня как вызов

Главный тренер воронежского «Факела» Владимир Бесчастных прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Шинником» (0:4).

«Было совсем мало времени для знакомства. Состав я выбирал, прислушиваясь к рекомендациям. Сейчас что-то увидел я. По первым впечатлениям могу сказать, что будем работать над завершением атак. У нас были подходы. Будем разбирать эти моменты.

Эта команда не потеряна, будем стараться. Это назначение для меня как вызов. Я прекрасно понимал, куда иду. Не люблю проигрывать и буду говорить это ребятам.

Пока об усилении не думаю, до зимы мы не усилимся. Нужно думать, как играть той командой, которая есть. Но будем усиливаться. Были бы возможности», — приводит слова Бесчастных пресс-служба ФНЛ.

«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.