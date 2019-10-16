Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных, сообщается на официальном сайте клуба.
Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Факела».
На посту наставника воронежского клуба Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку.
«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Первый матч под руководством нового наставника клуб проведёт 19 октября на своём поле с ярославским «Шинником».
45-летний Бесчастных ранее возглавлял молодёжную команду московского «Спартака», а также входил в тренерские штабы «Армавира» и «Тосно».
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