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Бесчастных назначен главным тренером «Факела»

Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
Бесчастных назначен главным тренером «Факела»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен Владимир Бесчастных, сообщается на официальном сайте клуба.

Специалист подписал с клубом соглашение, которое действительно до окончания нынешнего сезона.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Факела».

На посту наставника воронежского клуба Бесчастных сменил Сергея Оборина, который ушёл в отставку.

«Факел», набрав 12 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Первый матч под руководством нового наставника клуб проведёт 19 октября на своём поле с ярославским «Шинником».

45-летний Бесчастных ранее возглавлял молодёжную команду московского «Спартака», а также входил в тренерские штабы «Армавира» и «Тосно».

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