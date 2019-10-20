Слуцкий: не обращаю внимания на рекорды, больше думаю об играх
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Нидерландов с «ВВВ-Венло» (4:0). Благодаря этой победе подопечные Слуцкого установили клубный рекорд, набрав в стартовых турах 23 очка.
«Не обращаю внимания на рекорды. Больше думаю об играх и о том, что можно улучшить. Боялся этого матча из-за паузы на матчи сборных. У «Витесса» часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз мы уступили ПСВ со счётом 0:5», — приводит слова Слуцкого Voetbal International.
«Витесс», набрав 23 очка, закрепился на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. Команда Леонида Слуцкого отстаёт от «Аякса» на три очка, а ПСВ уступает лишь по дополнительным показателям.
«Витесс» под руководством Слуцкого установил клубный рекорд
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