«Уфа» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.