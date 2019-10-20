«Челси» близок к продлению контракта с лидером гонки бомбардиров АПЛ

Лондонский «Челси» близок к продлению контракта с 22-летним нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Sky Sports Italia Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, руководство «Челси» начало переговоры с форвардом, а также с другим игроком, имя которого не сообщается. В клубе уверены, что вскоре соглашение по контракту будет достигнуто.
Абрахам является воспитанником академии синих. В прошлом сезоне игрок выступал в английском Чемпионшипе за «Астон Виллу». В 40 матчах нападающий забил 26 мячей и помог клубу из Бирмингема вернуться в Премьер-лигу.
В нынешней кампании в активе Абрахама 8 голов в 9 встречах АПЛ. Англичанин делит первое место с форвардом «Манчестнер Сити» Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров турнира.
- 20 октября 2019
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