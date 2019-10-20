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«Челси» близок к продлению контракта с лидером гонки бомбардиров АПЛ

«Челси» близок к продлению контракта с лидером гонки бомбардиров АПЛ
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» близок к продлению контракта с 22-летним нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Sky Sports Italia Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, руководство «Челси» начало переговоры с форвардом, а также с другим игроком, имя которого не сообщается. В клубе уверены, что вскоре соглашение по контракту будет достигнуто.

Абрахам является воспитанником академии синих. В прошлом сезоне игрок выступал в английском Чемпионшипе за «Астон Виллу». В 40 матчах нападающий забил 26 мячей и помог клубу из Бирмингема вернуться в Премьер-лигу.

В нынешней кампании в активе Абрахама 8 голов в 9 встречах АПЛ. Англичанин делит первое место с форвардом «Манчестнер Сити» Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров турнира.

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